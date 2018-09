Bekommt ihre Familie in Zukunft ein weiteres Mitglied? Im Juli wurden Sila Sahin (32) und Ehemann Samuel Radlinger (25) zum ersten Mal Eltern. Ihr Sohn Elija erblickte in ihrer norwegischen Heimat das Licht der Welt. Doch bleibt es der einzige Nachwuchs der Schauspielerin und des Fußballers? Immerhin hatte Sila früher mehrfach von Zwillingen geschwärmt. Haben sich ihre Babypläne in der Zwischenzeit verändert?

Gegenüber Bunte erklärte die Berlinerin offen und ehrlich: "Nach der Geburt habe ich gesagt: nie wieder! Aber ich hätte schon gern noch eine Tochter." Für die 32-Jährige ist schon länger klar, dass sie kein Einzelkind möchte. In einem Promiflash-Interview vom Januar 2017 hatte Sila von Twins gesprochen, ein Junge und ein Mädchen wären ihr Traum damals gewesen.

Sila und Samuel machten ihre Beziehung im Dezember 2015 öffentlich. Nur zwei Monate später folgte die Verlobung. Im Juni 2016 gaben sich die frühere GZSZ-Darstellerin und der Sportler im Kreise ihrer Liebsten das Jawort. Unter den 200 Gästen waren viele Promi-Kollegen wie Silas Let's Dance-Partner Christian Polanc (40).

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger in Geilo in Norwegen

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images for Platform Fashion Sila Sahin, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger am Henna-Abend vor ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de