Spätestens seit ihrer Let's Dance-Teilnahme ist klar, wie fit Jessica Paszka (28) ist. Regelmäßig ackert die Vorjahres-Bachelorette im Fitnessstudio und präsentiert immer wieder stolz ihren durchtrainierten Körper. Doch das war nicht immer so: Im Netz teilte Jessica alte Bilder, auf denen sie nicht so schlank wie heute ist. Die 28-Jährige machte deutlich, dass sie damals total unglücklich war mit ihrem Aussehen!

In ihrer Instagram-Story blickte Jessi in die vergangene Zeit zurück, aber die Erinnerungen dürften wohl nicht so angenehm gewesen sein: "Ich habe damals alles in mich reingestopft. Ohne Rücksicht. Das war echt nicht mehr gesund." Vor mehr als drei Jahren habe sie 70 Kilo gewogen – eine große Last für ihr Gemüt: "Ich habe mich unfassbar unwohl gefühlt." Die Essenerin sei nicht glücklich gewesen, das Lächeln für die Fotos sei oft nur Fassade gewesen.

Heute mit weniger Gewicht, einem deutlich natürlicheren Look mit dunklen Haaren und einem eleganteren Kleidungsstil fühlt sich Jessi deutlich wohler in ihrer Haut. Doch ihre Reise ist noch lange nicht zu Ende: "Ich bin noch auf dem Weg zu wachsen und ich bin bereit, mich weiter zu entwickeln."

WENN Jessica Paszka auf der "Promi Big Brother 2016"-Aftershow-Party

Anzeige

Facebook / jessicapaszkaofficial Jessica Paszka im Januar 2014

Anzeige

Instagram / Jessica_paszka_ Jessica Paszka auf den Malediven

Anzeige

Wie findet ihr, dass Jessica so offen über ihre Unzufriedenheit spricht? Mutig und selbstbewusst. Ehrlich gesagt, interessiert mich das nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de