Endlich machen Bella Hadid (21) und The Weeknd (28) Schluss mit dem Liebes-Versteckspiel! Nur dank Paparazzi-Shots und Insidern erfuhren die Fans, dass die zwischenzeitlich erloschenen Funken zwischen dem Topmodel und dem Sänger seit einigen Wochen wieder fliegen. Die beiden selbst hatten sich bislang zurückgehalten und zeigten nur vage in ein paar Insta-Postings, dass sie wieder Zeit miteinander verbringen. Jetzt schiebt Bella das erste Pärchen-Selfie nach!

Wie die Instagram-Storys der Weltstars beweisen, statteten sie den Universal Studios gemeinsam einen Besuch ab. Beide posteten dasselbe Video von einem Jurassic Park-Fahrgeschäft, außerdem filmte Abel Tesfaye – so The Weeknds bürgerlicher Name – seine Begleitung im Park und knipste sie vor einer The Simpsons-Attraktion. In Bellas Storys fand sich sogar ein Couple-Pic, aber ganz so einfach machte sie es den Fans dann doch nicht: Statt ein eindeutiges Knutsch-Bild oder strahlende Gesichter zu posten, fotografieren sich Bella und Abel in einem Zerrspiegel und ziehen dabei die Caps tief ins Gesicht. Auf dem Bild legt der "Starboy"-Interpret sogar den Arm um die Victoria's Secret-Beauty.

Erst vor wenigen Tagen waren neue verräterische Fotos des Paares, das sein Liebes-Comeback noch nicht offiziell bestätigt hat, im Netz aufgetaucht: Eine gemeinsame Freundin hatte Schnappschüsse von Kylie Jenners (21) Geburtstagsparty geteilt, auf denen der Musiker und die Laufstegschönheit richtig strahlten. "Bella und The Weeknd sind zu 100 Prozent wieder zusammen", war sich ein Insider zuletzt sicher – immerhin sollen die beiden auf der Feier auch ohne Scheu miteinander geknutscht haben.

Instagram / bellahadid Model Bella Hadid und Sänger The Weeknd

Instagram / theweeknd Bella Hadid in den Universal Studios

Instagram / iwantdjduffey DJ Duffey, Bella Hadid und The Weeknd bei Kylie Jenners Geburtstagsparty 2018

