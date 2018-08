Ist das Liebesversteckspiel jetzt endlich beendet? Im Oktober 2016 zerbrach die Beziehung von Bella Hadid (21) und The Weeknd (28) nach zwei Jahren völlig überraschend. Nachdem Abel, wie der Sänger mit echtem Namen heißt, kurzzeitig mit Selena Gomez (26) turtelte, scheint er nun zu wissen, für wen sein Herz wirklich schlägt. Aus ihrer Reunion machen das Model und der "Starboy"-Interpret aber bisher ein großes Geheimnis – bis jetzt. Bella ist wieder auf The Weeknds Social-Media-Profil zu sehen!

Immer wieder wurden der Musiker und Bella zusammen gesichtet. Zuletzt wurden die beiden auf dem Weg zum Flughafen erwischt, wie Paparazzi-Bilder zeigen, die Just Jared vorliegen. Genau von dort teilte der R'n'B-Künstler in seiner Instagram-Story einen Schnappschuss, auf der eine Frau zu erkennen ist. Dazu schrieb er: "So süß". Während sich hier nur erahnen lässt, dass es sich um die Victoria's Secret-Schönheit handelt, lässt ein weiterer Clip keinen Zweifel mehr, dass Bella und The Weeknd gemeinsam unterwegs sind: Der 28-Jährige filmte seine Liebste, während im Hintergrund ein Flugzeug abhob.

Bereits im Mai wurden Abel und die 21-Jährige knutschend bei den Filmfestspielen in Cannes gesehen. Während die Turteltauben sich bisher nicht zu den Gerüchten geäußert haben, plauderte ein Insider im E! News-Interview über die Schmetterlinge im Bauch des Grammy -Gewinners. "Abel hat gemerkt, als er Bella wieder gedatet hat, dass er sie immer noch liebt", verriet die Quelle.

Instagram / theweeknd Screenshot aus The Weeknds Instagram-Story

Jackson Lee / Splash News Bella Hadid und The Weeknd im November bei der Victoria's Secret-Show in Paris

WENN The Weeknd und Bella Hadid bei einer Gala in New York 2016

