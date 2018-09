So grandios die Quoten, die Promi Big Brother in diesem Jahr einfahren konnte, auch waren: Am letzten Tag sank die Begeisterung der Zuschauer! Wieder schaltete ein Millionenpublikum ein, um mit den Finalisten der inzwischen vergangenen Staffel mitzufiebern – immerhin ging es für Chethrin Schulze (26), Daniel Völz (33), Alphonso Williams (56) und Silvia Wollny (53) um die Krone. Doch während die Format-Siegerin von der Mehrheit für würdig befunden wurde, kam beim Finale selbst für viele Fans nicht genug Spannung auf: Der Showdown sammelte nur mäßig begeisterte Reaktionen.

Das Promiflash-Voting hätte kaum deutlicher ausfallen können! 2.253 von 2.748 Stimmen bekräftigten, das Finale zum Einschlafen langweilig gefunden zu haben – das sind glatte 82 Prozent. Dagegen fanden nur 495 abstimmende Leser die Show sehr unterhaltsam. Ob die letzte Episode mit einer Sendezeit von knapp drei Stunden insgesamt zu lang war? Oder waren es die Challenges, die das Ende der sechsten Staffel zum Gähner werden ließen? Im Netz fanden sich einige Kommentare, in denen die Wettkämpfe der Promis nicht gut wegkamen.

Da es im Finale nicht möglich war, sich dank eines gewonnenen Wettkampfes vor dem Rauswurf zu schützen, boten die Aufgaben an sich keinen großen Anreiz, den Anderen zu schlagen. Trotzdem gaben die vier ihr Bestes – doch für Unterhaltung sorgten die Challenges selbst offenbar kaum, weder das Block-Schnipsen zwischen Silvia und Alphonso noch das Radeln in luftiger Höhe mit Daniel und Chethrin. "Was ist das wieder für eine Challenge? Als Sommerhaus- und Dschungelcamp-Zuschauer wird man langsam wirklich sauer", twitterte ein enttäuschter Zuschauer in Anspielung auf andere Reality-Formate.

