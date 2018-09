Die Kult-Katze hat kein Problem damit, auch über sich selbst zu lachen. Auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentiert Daniela Katzenberger (31) regelmäßig ihr quirliges Familienleben mit ihrem Mann Lucas Cordalis (51) und ihrer kleinen Tochter Sophia (3). Dabei traut sie sich auch mal komplett ungeschminkt vor die Kameralinse oder zeigt witzige Alltagsszenen. Jetzt bewies die Blondine, dass sie auch mit ihren Hatern im Netz gut umgehen kann: Unter einem aktuellen Schnappschuss nimmt sie denen nämlich gekonnt den Wind aus den Segeln!

Auf dem Instagram-Pic schaut sich das TV-Gesicht den Schweif von einem Pferd genauer an – und stellt dabei fest, dass das Tier genau die gleiche Haarfarbe besitzt, wie sie. Wohl ahnend, wie fiese Kritiker sie mit dem Huftier vergleichen würden, schrieb sie: "Hater würden sagen: gleicher Hintern!" Etliche lachende Smileys beweisen jedoch, dass sie diesen Witz auf ihre Kosten selbst ziemlich amüsant findet.

Derzeit tut Dani allerdings sehr viel für ihre Kehrseiten-Rundungen: Regelmäßig und fleißig schwitzt die 31-Jährige nämlich im Gym. Anfang August zeigte sie in einem hautengen Kleid bei der Remus Lifestyle Night in ihrer Wahlheimat Mallorca, dass sie nach all dem Training durchaus stolz auf ihre vier Buchstaben ist – die wohl wirklich keinesfalls so aussehen wie die eines Pferdes.

Instagram / Lucascordalis Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis

Instagram / Danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Social-Media-Star

Instagram / Danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Social-Media-Bekanntheit

