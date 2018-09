Schon seit einigen Jahren ist Jessica Paszka (28) nun ein bekanntes TV-Gesicht. Ob in der Bachelor-Staffel von Christian Tews (38), bei Promi Big Brother oder bei Let's Dance. In all der Zeit hat Jessi auch eine echte Body-Transformation durchgemacht. Dank viel Sport und gesunder Ernährung hat sie mittlerweile ihre ganz persönliche Traumfigur und fühlt sich pudelwohl. Dass sie früher nicht ganz so zufrieden mit sich war, erzählte sie ihren Fans kürzlich. Daraufhin gab es offenbar einiges an Kritk, gegen die sich die Influencerin jetzt wehrt.

In ihren Instagram-Storys rechtfertigt sich Jessica jetzt für ihren vorangegangenen Post. "Ich hab vorher nie so krass darüber gesprochen, weil ich in der Vergangenheit viele Probleme hatte. Ich wollte euch aber nicht vermitteln, dass man sich irgendwie an einer Zahl auf der Waage messen muss", erklärte sie. Vor mehr als drei Jahren habe sie noch 70 Kilo gewogen und sich damit selbst einfach nicht mehr wohl gefühlt. Das sei aber natürlich individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich. "Es ist nur eine Zahl. Ihr solltet euch nicht daran festnagen und euch das jetzt als Maßstab setzen", machte die 28-Jährige klar.

Offenbar hatte sie nach ihrer Gewichtsbeichte einige kritisierende Nachrichten ihrer Follower bekommen. Doch Jessica sei bewusst, dass sie als Netz-Star eine große Vorbildfunktion und Verantwortung habe. Deshalb war es ihr auch besonders wichtig, sich noch einmal vor ihren Fans zu erklären.

Instagram / Jessica_paszka_ Jessica Paszka, bekannt aus "Die Bachelorette"

Instagram / Jessica_paszka_ Jessica Paszka im Urlaub auf den Malediven

Sascha Steinbach / Getty Images Jessica Paszka im Finale von "Promi Big Brother" 2016

