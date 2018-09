Jan Ullrich (44) begab sich nur wegen seiner Kids in die Entzugsklinik! Vor fast vier Wochen geriet der einstige Radprofi in die Schlagzeilen, weil er in Frankfurt verhaftet worden war. Zu der Festnahme war es gekommen, weil der Wahlmallorquiner unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen eine Escort-Dame in seinem Hotelzimmer gewürgt hatte. Daraufhin begab sich der Tour de France-Sieger offenbar freiwillig in eine renommierte Entgiftungseinrichtung in Deutschland. Jetzt offenbarte Ullrich aber selbst: Wäre er nicht in den Entzug gegangen, hätte er seine Kinder nicht mehr sehen dürfen!

Nach dem Verhaftungsdrama hatte sich Ullrich zur Behandlung in die Betty-Ford-Klinik in Bad Brückenau einliefern lassen. Doch diesen Schritt machte er nicht etwa für sich selbst, wie er im Interview mit RTL kurz vor seiner Entlassung offenbarte: "Ich bin eigentlich wegen meiner Kinder hierhergekommen. Das war eine Auflage meiner Frau, weil wir sonst gar nicht sprechen konnten. Und mittlerweile erkenne ich, dass das auch für mich gut war."

Nachdem sich Ullrichs Ehefrau Sara im Frühjahr von ihm getrennt hatte und es mit seinem gesundheitlichen Zustand immer weiter bergab gegangen war, griff sie schon einmal zu der heftigen aber heute effektiven Maßnahme: Sie verbot dem 44-Jährigen den Kontakt zu ihren gemeinsamen drei Söhnen. "Für mich persönlich war es insofern ein Absturz, dass ich meine Kinder nicht sehen durfte. Da wurde mir das Herz aus dem Leib gerissen", erklärte Ullrich. Nachdem er den Entzug nun wieder verlassen hat und auf Mallorca zurückgekehrt ist, möchte sich der ehemalige Ausnahmeradler mit seiner Frau für ein klärendes Gespräch zusammensetzen.

Johannes Simon/Getty Images Sara und Jan Ullrich in St. Moritz, 2009

Starpress/WENN.com Jan Ullrich auf Mallorca

FABRICE COFFRINI / Getty Images Jan Ullrich, Ex-Sport-Star

