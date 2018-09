Hat Daniel Völz (33) überhaupt echtes Interesse an Chethrin Schulze (26)? Der einstige Rosenkavalier und die Love Island-Beauty kommen sich im Promi Big Brother-Container näher – Kussversuche seitens der Blondine blockte der Ex-Bachelor aber stets ab. Will der Synchronsprecher die Blondine wirklich näher kennenlernen, wie er in der TV-Show beteuerte? Promiflash traf Daniels Verflossene Kristina Yantsen, die eine Beziehungs-Prognose für die beiden abgab: "Meiner Meinung nach ist sie auch nicht sein Typ. Von ihrer Seite kommt mehr, als von seiner Seite."

