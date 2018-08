Seit dem Beginn von Promi Big Brother ziehen die Love Island-Beauty Chethrin Schulze (25) und der ehemalige Rosenkavalier Daniel Völz (33) alle Blicke auf sich. Die beiden beharrten darauf, sich nur einmal flüchtig gesehen zu haben – obwohl ihnen eine Affäre nachgesagt worden war. Die Fans kaufen den beiden das nicht ab, und zwar aus einem guten Grund: In der vergangenen Folge wirkten Chethrin und Daniel vertrauter denn je!

Beim Frühstück fand das Promi-BB-Duo ein paar ungestörte Minuten, die Daniel nutzte, um der 25-Jährigen seine Gedanken mitzuteilen. "Chethrin, ich habe echt nicht gedacht, dass wir uns so gut verstehen. Das ist fast ein bisschen unheimlich, wie viele Gemeinsamkeiten es doch gibt", fing der amtierende Bachelor an. Die blondierte Beauty verriet später im Sprechzimmer: "Ja, der Daniel und ich verstehen uns eben wirklich gut und ich finde das auch angenehm, mich mit ihm zu unterhalten."

Sie fühle sich einfach wohl in seiner Nähe und deute des Öfteren die Blicke des 33-Jährigen. Flirten die beiden wohl nur so doll miteinander, damit sie im Gespräch bleiben? Immerhin hat der Wahlamerikaner selbst zugegeben, dass er der Presse schon fast danke, dass die Affärengerüchte in Umlauf gebracht wurden.

SAT.1/Marc Rehbeck Chethrin Schulze, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2018

Promi Big Brother, Sat.1 Chethrin Schulze und Daniel Völz bei "Promi Big Brother"

SAT.1/Marc Rehbeck Daniel Völz, "Promi Big Brother"-Kandidat

