Ach, muss Liebe schön sein! Johannes Haller (30) und seine Freundin Yeliz Koc (24) könnten momentan wohl kaum glücklicher sein. Über zwei Wochen lang herrschte zwischen den Turteltauben absolute Funkstille. Der Grund: Der Ex-Bachelorette-Kandidat wagte das Abenteuer Promi Big Brother und war während seiner Teilnahme komplett von der Außenwelt abgeschottet. Umso größer war die Freude, als sich das Paar nach seinem Exit endlich wieder verliebt in die Arme fallen konnte. Die Wiedersehensfreude ist so groß, dass Johannes seiner Herzdame nun öffentlich eine Liebeserklärung der Extraklasse macht.

Zugegeben, die Turteltauben gestehen sich auf ihren Social-Media-Kanälen des Öfteren ihre Liebe, aber die Worte, die jetzt folgen, sind wohl kaum an Schmacht-Feeling zu übertreffen. "Du hast mich mit deiner Liebe zu einem besseren Menschen gemacht! Du warst es, die mir die Kraft gegeben hat, an grauen und einsamen Tagen auf der Baustelle, aber auch in der Villa, immer durchzuhalten und stets seinen Mann zu stehen", bedankt sich der 30-Jährige auf Instagram bei seiner Yeliz und bezeichnet sie nicht nur als die wichtigste Person in seinem Leben, sondern als seine große Liebe: "Ich will für dich immer der Mann sein, den du dir an deiner Seite wünschst! Egal, ob einem ein Millionenpublikum beim Duschen zuschaut, oder ich für uns Daheim den Geschirrspüler einräume und den Müll runter bringe. Du hast mich zu diesem besseren Mann gemacht!"

Für die beiden ging es nach den aufregenden Tagen nun erst einmal in den Liebesurlaub auf die Malediven, wo sie ihre zurückgewonnene Zweisamkeit jetzt in vollen Zügen genießen wollen. "Mit niemandem lieber würde ich diese unvergesslichen Momente teilen als mit dir! Danke, dass ich dich an meiner Seite habe. Ich liebe dich", schmachtet Yeliz in einem eigenen Post zurück.

Starpress/WENN.com Johannes Haller und Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und Johannes Haller, "Bachelor in Paradise"-Kandidaten 2018

Getty Images Johannes Haller und Yeliz Koc

