Heiße Zukunftspläne für Chethrin Schulze (26)? Zumindest, wenn es nach Micaela Schäfer (34) geht, hat die Zweitplatzierte der diesjährigen Promi Big Brother-Ausgabe gute Chancen im Erotik-Bereich. Selbstverständlich gab es Chethrin im TV-Container auch mal im Bikini zu sehen. Auf so freizügige Aufnahmen wie zum Beispiel von Kollegin Katja Krasavice (22) musste das Publikum allerdings verzichten. Das sah in der Vergangenheit der Berlinerin aber noch ganz anders aus! Für Nacktschnecke Micaela Grund genug, Erotik-Potenzial in Chethrin zu sehen.

Gegenüber Bild wagte La Mica kürzlich eine pikante Zukunftsprognose: "Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Chethrin im nächsten Jahr die Erotik-Messe Venus mit mir präsentiert. Da würde sie sehr gut reinpassen, ich würde mich sehr freuen." Woher die freizügige Reality-Queen diese Vorstellung nahm? Schon 2013 posierte sie neben Chethrin für ihren eigenen Kalender – und das splitterfasernackt.

Damals noch mit braunen Haaren schien die ehemalige Love Island-Kandidatin beim Shooting völlig in ihrem Element zu sein. Laszive Blicke, Knutschereien mit Micaela oder das Posieren in Lack und Leder – Chethrin sei keinesfalls schüchtern gewesen, wie ihre Kamera-Partnerin im Interview verriet: "Beim Shooting war sie total offen, ich war ziemlich überrascht – die meisten Mädels sind sehr gehemmt. Sie hatte gar kein Problem, sich nackig zu zeigen."

Ralf Succo/WENN.com Micaela Schäfer in Berlin

WENN.com Models Micaela Schäfer und Chethrin Schulze

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, diesjährige Kandidatin bei "Promi Big Brother"

