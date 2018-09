In etwas mehr als 24 Stunden fällt die große Entscheidung bei Die Bachelorette: Für wen wird sich Rosenlady Nadine Klein (32) entscheiden? Mit Alexander Hindersmann und Daniel Lott hat die Beauty zwei durchtrainierte Hotties zur Auswahl, doch wer wird sich am Ende über die letzte Rose und damit den Schlüssel zu Nadines Herz freuen können? Angetan hat es die selbstbewusste Powerfrau immerhin beiden – und die gestehen ihr kurz vor dem Finale noch einmal ihre Gefühle.

Gefunkt hat es zwischen Favorit Alex und Nadine von Anfang an. Der Fitnesscoach war es auch, der sich über das erste Einzeldate mit der Münchnerin freuen durfte. Den ersten Kuss der Staffel heimste der 29-Jährige ebenfalls ein. Aber ob das auch heißt, dass er Nadines Auserwählter wird? Spätestens seit dem Dreamdate ist der Frauenschwarm einfach hin und weg von der Bayerin und betont bei seinem Wiedersehen mit ihr kurz vor der letzten Nacht der Rosen, wie eine RTL-Pressemail verrät: "Das kann im schlimmsten Fall echt wehtun." Für den schüchternen Sportfan eindeutig eine Gefühlsoffenbarung – ob er damit punkten kann?

Mit Daniel hat Alex immerhin einen nicht weniger charismatischen Konkurrenten, der sogar vor Nadines Mutter Farbe bekennt. "Ich hab' mich definitiv in sie verguckt", gibt der 27-Jährige beim Kennenlernen seiner möglichen Schwiegermama in spe offen zu. Damit sichert er sich nicht nur deren Respekt, sondern holt sich auch bei ihrer Tochter eine fette Belohnung ab: einen leidenschaftlichen Kuss. Der Startschuss für eine Zukunft zu zweit – was meint ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Dreamdate auf Bonaire

Instagram / daniel_lott_ Bachelorette Nadine Klein und Finalist Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

MG RTL D Nadine Klein in der sechsten Nacht der Rosen

