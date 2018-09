Nur nervös oder vielleicht doch nicht interessiert? Schon seit Beginn der diesjährigen Staffel gilt Alexander Hindersmann als absoluter Favorit auf die letzte Rose von Nadine Klein (32). Bei den Dreamdates am vergangenen Mittwoch wirkte die Stimmung anfangs allerdings sehr verhalten – von im Sturm erobern konnte bei dem Personal Trainer jedenfalls nicht die Rede sein. Sind seine Gefühle für Nadine dafür etwa nicht intensiv genug?

Mimik- und Körpersprachenexperte Dirk Eilert hat sich Die Bachelorette aufmerksam angeschaut und auch eine ganz klare Meinung zu Alex. Dass der Fitness-Fan nicht so recht in die Vollen komme, liege nicht an mangelndem, sondern an besonders tiefgehendem Interesse! "Er ist an sich sehr schüchtern und zurückhaltend, was natürlich durch den Zustand des Verliebtseins noch verstärkt wird, weil dann eine Stimme sagt 'Geh hin!' und die andere sagt 'Oh Gott, mach bloß keinen Fehler! Hoffentlich wirst du nicht abgelehnt'. Dieses Wechselspiel sieht man bei Alex sehr, sehr schön."

Sein letzter übriger Konkurrent Daniel Lott fährt da ganz andere Geschütze auf. Der amtierende Mister Schwaben zeigt sich eher von seiner selbstbewussten Seite – und hatte beim Dreamdate mit Nadine schon von der ersten Sekunde an keine Berührungsängste mehr. Ob das im Umkehrschluss wohl bedeutet, dass Daniel es mit Nadine nicht so ernst meint wie Alex?

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann bei ihrem Dreamdate, "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, Kandidat bei "Die Bachelorette" 2018

MG RTL D Nadine Klein und Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

