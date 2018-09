Mit diesem Thema hat Chethrin Schulze (26) offenbar noch nicht abgeschlossen! Bei Promi Big Brother hatte die Love Island-Beauty in den vergangenen Wochen für so viel Wirbel gesorgt, dass sie prompt auf den zweiten Platz gewählt wurde. Vor allem ihre Romanze mit TV-Junggeselle Daniel Völz (33) sorgte für reichlich Spannung in der VIP-WG. Doch wie geht es bei den beiden nach ihrem Auszug aus dem Container weiter?

Natürlich wollen Chethrins Fans unbedingt wissen, wie sich die Liaison mit Daniel weiterentwickelt. In einem Instagram-Livestream gibt die ehemalige Curvy Supermodel-Kandidatin zu, dass sie nach wie vor mit dem amtierenden Bachelor in Kontakt steht. "Wir verstehen uns. Und der Rest wird sich dann ergeben. Ich habe da keinen Zeitdruck. Wenn man sich dann näher kennenlernt und sich toll findet, ist es natürlich auch schön", verrät die 26-Jährige. Die beiden Singles wollen sich demnächst also auch abseits der Kameras beschnuppern und abchecken, ob aus ihnen möglicherweise ein Paar werden könnte.

Der PBB-Flirt zwischen Chethrin und Daniel sorgte für besonders viele Schlagzeilen, da ihnen immer wieder nachgesagt wurde, dass sie sich bereits vor dem gemeinsamen TV-Projekt gekannt hatten. So bestätigte auch der engere Freundeskreis der Blondine gegenüber Promiflash, dass die beiden schon während Daniels Beziehung mit seiner Bachelor-Auserwählten Kristina Yantsen in Kontakt gestanden hatten. Die beiden vermeintlichen Turteltauben wiesen diesen Vorwurf jedoch stets vehement zurück.

WENN.com Chethrin Schulze beim Finale von "Promi Big Brother" 2018

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

WENN.com Daniel Völz beim "Promi Big Brother"-Finale

