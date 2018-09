Absolut cool oder einfach unterirdisch? Keine Frage: Um in Hollywood aufzufallen, müssen die Stars und Sternchen nicht nur ganz schön was auf dem Kasten haben, sondern sich auch optisch hervortun. Immer wieder greifen die Promis zu besonderen Fashion-Eyecatchern – doch nicht immer beweist der Griff in die Modekiste auch ein glückliches Händchen. Auch bei den neuesten Schnappschüssen von Schauspielerin Jennifer Love Hewitt (39) fragt man sich: Ist die Wahl ihres türkisfarbenen Samtanzuges bewundernswert oder nur ein Grund zum Fremdschämen?

Für ihren Auftritt bei der TV-Show von Talkmeister Jimmy Kimmel (50) am Dienstagabend konnte es die Ex-"Ghost Whisperer"-Darstellerin offensichtlich kaum auffällig genug sein. In einem schrillen Zweiteiler stellte sich die Beauty kurz vor Sendungsstart den wartenden Fans – und zog mit ihrem türkisfarbenen Hosenanzug aus dem weichen Kuschelstoff alle Blicke samt Aufmerksamkeit der Paparazzi auf sich. Damit folgte die Zweifachmama ganz klar dem Fashiontrend "Nineties-Style" und mischte ihre sonst sehr cleane, geradlinige und gedeckte Garderobe ordentlich auf.

Die It-Pieces der 90er feiern seit einigen Monaten ein waschechtes Comeback und erfreuen sich auch auf den internationalen Laufstegen größter Beliebtheit. Samt ist zwar offiziell wieder in, Geschmackssache ist der Stoff aber allemal – besonders in Kombination mit schrillen Farben. Was meint ihr: Hat Jennifer mit ihrem ungewöhnlichen Look ins Schwarze – oder besser Grünblaue – getroffen oder schlichtweg daneben gegriffen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Splash News Jennifer Love Hewitt mit einem Fan, September 2018

Anzeige

Splash News Jennifer Love Hewitt

Anzeige

Splash News Jennifer Love Hewitt vor ihrem Auftritt bei der "Jimmy Kimmel Show" im September 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de