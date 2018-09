Die Büchners müssen harte Vorwürfe ihrer Kinder einstecken! Erst vor wenigen Wochen waren Jens (48) und Daniela Büchner (40) mit sieben weiteren Promipaaren ins Sommerhaus der Stars gezogen und hatten schon dort für ordentlich Furore gesorgt. Erst nach dem Ende der Reality-TV-Sendung wurde nun die Reaktion ihrer Kinder auf die Show-Teilnahme ihrer Eltern im Fernsehen gezeigt – und dabei flossen reichlich Tränen und fielen üble Worte!

In einer neuen Folge von Goodbye Deutschland flimmerte das Auswandererpaar mal wieder über die Bildschirme. Vor laufender Kamera verkündeten der ehemalige Dschungelcamper und seine Frau ihren Kids die frohe Botschaft – doch die waren davon nicht so angetan! "Sie sind ja sowieso so gut wie nie zu Hause! Jetzt sind sie wieder weg, und wir können noch nicht mal anrufen!", klagte Danis Sohn Volkan unter Tränen. Während der zweiwöchigen Dreharbeiten hatten seine Eltern ihm und seinen Schwestern gemeinsam mit den Großeltern die Aufsicht für die Zwillinge Jenna Soraya und Diego Armani übertragen – zu viel für die 13-jährige Jada: "Dann stehen wir drei Teenager hier und müssen alles machen. Das ist schon eine große Verantwortung!"

Neben ihren eigenen Sprösslingen waren auch die Fans der beiden schockiert über den plötzlichen Sommerhaus-Einzug gewesen: "Sie sind in Portugal und drehen diese Volksverblödung. Ich sag nur eins: Rabeneltern seid ihr! Pfui!" und noch schlimmere Kommentare hatten Jens und Dani im Netz ertragen müssen.

MG RTL D / Max Kohr Jens und Daniela Büchner, Teilnehmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / buechnerjens Jens Büchner und Daniela Karabas mit den Zwillingen Jenna und Diego

Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner (zweite von links) mit ihren Kindern Volkan, Jada und Joelina

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de