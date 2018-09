Die beiden haben definitiv Schmetterlinge im Bauch! Nadine Klein (32) und Alexander Hindersmann könnten momentan wohl kaum glücklicher sein. Endlich ist die Katze aus dem Sack und die Heimlichtuerei vorbei. Sie sind auch nach den Dreharbeiten noch zusammen und wollen es miteinander versuchen. Erst wenige Minuten ist das romantische Die Bachelorette-Finale vorbei, schon schwärmt die Rosenkavalierin in einem ersten Liebes-Post von dem neuen Mann an ihrer Seite.

"Hinter mir liegt eine unglaublich spannende, schöne, aber auch sehr nervenaufreibende Zeit und ich bin so unendlich dankbar, dass sich unsere Wege auf diese ungewöhnliche Art gekreuzt haben", wendet sich Nadine auf ihrem Instagram-Account an ihren Liebsten Alex. Der 29-Jährige war der allererste Kandidat gewesen, der aus dem Auto stieg und sich gleich in ihr Herz schlich. "Was nun kommt, wird die Zeit zeigen, ich kann nur sagen, dass ich mich sehr darauf freue und die richtige Entscheidung getroffen habe", schreibt sie weiter.

Während des Finales schien sich die 32-Jährige mit der Wahl allerdings noch schwer zu tun, denn neben Alex hatte sie auch ein Auge auf Daniel Lott geworfen. Ihr war die Entscheidung so schwer gefallen, dass sie sogar einige Tränchen verdrückte. Trotzdem konnte es am Ende nur einen Mister Right geben.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Dreamdate auf Bonaire

MG RTL D Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette" 2018

