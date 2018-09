Wo ist Global Gladiators hin? Erst zwei Folgen der neuen Staffel flimmerten bisher über die Bildschirme. Und schon die hatten es in sich: Sabia Boulahrouz (40) brach zusammen, Joey Heindle (25) begeisterte die zahlreichen Zuschauer, während Jana Pallaske (39) mit ihrer spirituellen Art polarisierte. Aufmerksamen Fans der TV-Show ist nun aufgefallen, dass die Promis sich am heutigen Abend nicht wie gewohnt um 20.15 Uhr erneut in die Spielschlachten begeben – aber wieso?

Keine Sorge: Die Sendung ist weder abgesetzt noch wird sie aus dem Programm verschwinden. Mit der Entscheidung kommt der Sender einem Großteil des Publikums tatsächlich sogar entgegen: Um 20.45 Uhr stehen sich nämlich die deutsche und die französische Nationalmannschaft in München gegenüber und dieses Match scheint auf großes Interesse zu stoßen. "Nächste Woche gibt es wieder 'Global Gladiators'. Wir machen heute Länderspiel-Pause. Warum? Im vergangenen Jahr wollten viele GG-Fans Fußball schauen. Darauf nehmen wir dieses Jahr Rücksicht", erklärte ProSieben via Twitter.

Die Reaktionen auf diese Neuigkeiten sind verhalten: "Wie schade" und "Heute ist doch Donnerstag, richtig? Und wo bleiben 'meine' Gladiatoren?", kommentieren zwei User den Tweet. Wie findet ihr die Sendepause zugunsten der Nationalelf? Stimmt ab!

