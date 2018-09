Das Herz von Bachelorette Nadine Klein (32) haben sowohl Rafi Rachek als auch Filip Pavlovic (24) nicht erobern können. Und auch eine Freundschaft wird sich bei den beiden wohl nicht mehr entwickeln. Schon während der Dreharbeiten auf der malerischen Insel Korfu krachte es heftig zwischen den beiden Rosenanwärtern. Und auch nach dem heutigen Finale haben sie ihre Streitigkeiten lange nicht ad acta gelegt. Beim großen Wiedersehen ging ihr Beef in die nächste Runde!

Für Rafi steht fest: Er wurde von seinen Mitstreitern ausgegrenzt und viele von ihnen wären so oder so nicht mit der notwendigen Ernsthaftigkeit im Kampf um die große Liebe dabei gewesen. Diesen Standpunkt machte der Personal Trainer nun wieder einmal im TV unmissverständlich deutlich – was Filip erneut auf die Palme brachte. "Er wurde nicht gemobbt. Du bist und bleibst eine falsche Person, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe dich hochgezogen, ohne mich wärst du ein Nichts und hättest den ganzen Hype nicht bekommen", schmetterte der gebürtige Kroate zurück.

Rafi wusste sich zu verteidigen – denn das wollte er nicht unkommentiert lassen: "Du hast die Jungs gegen mich aufgestichelt und über mich gelästert!" Wem schenkt ihr mehr Glauben? Rafi oder Filip? Stimmt ab!

Instagram / filip_pavlovic1 Filip Pavlovic, TV-Star

MG RTL D "Die Bachelorette"-Kandidaten Filip, Maxim, Kevin und Manuel (v.l.)

Instagram / rafiedlind Rafi Rachek, Kandidat bei "Die Bachelorette"

