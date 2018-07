Jetzt äußert sich Rafi Rachek endlich zum Beef im Bachelorette-Haus! Seit knapp zwei Wochen kämpfen in der Kuppelshow jede Menge heiße Männer um das Herz von Nadine Klein (32). Schon in der zweiten Episode gerieten die Kandidaten dabei aneinander – Auslöser war ein Schlagabtausch zwischen Charmeur Rafi und seinem Nebenbuhler Filip Pavlovic. Nach der Nacht der Rosen kristallisierte sich der 28-Jährige Rafi als Feindbild seiner Konkurrenten heraus – jetzt erklärte der Personal Trainer, wie er zu dieser unfreiwilligen Rolle steht.

Im Interview mit Bild sprach der Anwärter auf die letzte Schnittblume nun über die angespannte Lage in der Villa – und warum es mit seinen Mitbewohnern knallte. "Es ist ein Konkurrenzkampf. Ich will mich nicht hintenanstellen und sagen 'Hey, hier bin ich auch.' Viel lieber gehe ich offensiv ran. Viele der Jungs sind vielleicht nur neidisch, weil ich so offensiv bin!" Der Streit mit Filip sei zudem nicht von ihm ausgegangen: "Er hat sich mir gegenüber respektlos verhalten und das lasse ich mir nicht gefallen. Von Anfang an hat er mich nicht gemocht!"

Ob Rafi nach diesen Aussagen wohl auch bei seinen Blumenkumpels wieder etwas besser dasteht – oder sich erst recht ins Aus gespielt hat? Streitpartner Filip gab kurz nach der Sendung bei Instagram zumindest zu, dass er die Diskussion bereue: "Es war nie meine Absicht ihn auf irgendeine Art und Weise zu verletzten!"

