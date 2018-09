Gute Nachrichten für alle Kuppelshow-Fans: Auch im kommenden Jahr muss niemand auf Die Bachelorette verzichten! Erst am Mittwoch hatten Nadine Klein (32) und ihr Auserwählter Alexander Hindersmann für Schmachtalarm im Finale gesorgt, da steht auch schon die Nachfolger-Staffel in den Startlöchern. Nach der entscheidenden Folge, die sowohl in romantischer als auch quotentechnischer Hinsicht ein Erfolg war, gibt der Sender nun offiziell bekannt: 2019 wird es eine sechste Staffel des Liebeswettstreits geben!

Das Ende der fünften Staffel verfolgte ein großes Publikum, wie RTL nun mitteilte: Insgesamt 2,07 Millionen Zuschauer schalteten ein, um zu sehen, wie Nadine ihre letzte Rose an den Fitnesstrainer vergab und seinem Konkurrenten Daniel Lott zuvor tränenreich einen Korb geben musste. Die guten Einschaltquoten bewegten den Sender, das Erfolgsformat in eine weitere Runde zu schicken. Mit den genannten Werten lag die Final-Sendung zwar unter dem Vorjahresergebnis, brachte aber offenbar immer noch genügend Fans vor die Bildschirme.

Die Idee, eine bereits bekannte Kuppelshow-Kandidatin ins Rennen zu schicken, scheint auch im zweiten Jahr in Folge Anklang zu finden. Mit Jessica Paszka (28) verteilte 2017 ebenfalls eine Ex-Bachelor-Teilnehmerin die Rosen und holte dabei sogar Rekordwerte ein. Ein Jahr danach wird das Format nun wieder in die Verlängerung geschickt – was sagt ihr dazu? Stimmt in unserer Umfrage ab!

