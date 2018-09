Was für ein verwirrendes Finale von Die Bachelorette! Am Mittwochabend vergab Nadine Klein (32) im großen Showdown ihre allerletzte Rose: In einer zum zerbersten spannend geschnittenen Sequenz wechselten die Ansprachen der Berlinerin zwischen Daniel Lott und Alexander Hindersmann hin und her – schlussendlich wurde jedoch nur Alex mit der letzten Schnittblume beschenkt. Doch das war zwischenzeitlich gar nicht deutlich – denn die beiden Kavaliere waren für die Zuschauer kaum auseinanderzuhalten!

Groß, breite Schultern, eine aufrechte Haltung – schon alleine vom Körpertypus gleichen sich der Schwabe und der Hottie aus der Nähe von Kiel sehr. Auch ihre Haarfarben sind beinahe identisch. Noch dazu kam im Finale die Outfitwahl – denn beide Männer trugen einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd. Für die Fans der Show sorgte das für große Verwirrung: "Sieht da jemand den Unterschied?", "Wie sie einfach genau gleich aussehen!", "Wie ein Klon!" und "Ob man ihren Typ Mann erkennt?" heißt es unter einem Ausschnitt der Rosenvergabe auf dem Instagram-Account der Sendung. Ein Nutzer hatte darüber hinaus einen amüsanten Vorschlag für Nadine: "Vielleicht kann sie ja beide nehmen, fällt ja äußerlich eh nicht auf!"

Doch der optische Eindruck täuscht bei Daniel und Alex – denn charakterlich haben die Männer kaum etwas gemeinsam: Während Daniel seine Gefühle in der Show offen kommuniziert hatte, war sein Konkurrent schüchtern und zurückhaltend gewesen.

