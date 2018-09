Mindert Alexander Hindersmanns Zurückhaltung seine Chancen auf die letzte Rose? Am morgigen Mittwoch ist es so weit: Bachelorette Nadine Klein (32) muss sich im großen Finale für ihren Traumprinzen entscheiden. Zur Wahl stehen Daniel Lott und Fitnesstrainer Alex – dabei zeigte sich letzterer in den vergangenen Folgen nicht besonders redselig, stattdessen strahlte er die Berlinerin lieber still von der Seite an. Zu still? Jetzt erklärt Nadine selbst, was sie von der Schüchternheit des Kielers hält!

Im Interview mit der Bild-Zeitung gab die Rosenlady kurz vor dem Finale der Kuppelshow Einblick in ihre Gefühlsleben. Dabei bereitet ihr vor allem ein Kandidat Kopfzerbrechen. "Dass Alex manchmal so zurückhaltend ist, hat mich nicht gestört, aber durchaus verunsichert. Ich wünsche mir von einem Mann, dass er mir zeigt, dass er mich will, dass er mich packt, mich küsst", sagte sie und fügte hinzu: "Alex und ich fangen irgendwie immer von vorne an, wenn wir uns gesehen haben. Ich würde mir wünschen, dass er mehr der Kerl ist, der auf den Tisch haut."

Trotzdem habe seine ruhige Art auch einen gewissen Reiz – da sie nicht wisse, was dahinter steckt. Doch auch die direkte Art von Alex' Konkurrent Daniel mag die 32-Jährige. "Daniel ist offensiver, was mir auch sehr gefällt", sagte sie. Was denkt ihr: Hat Alex mit seiner Zurückhaltung schon verloren? Stimmt unten ab.

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann in der dritten Folge "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / nadine Nadine Klein, amtierende Bachelorette

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Bachelorette Nadine Klein und Finalist Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de