Sie kämpfte um ihr Leben – und hat ihre Sucht besiegt. Vor sechs Jahren stand Jenny Elvers (46) am Tiefpunkt ihrer Karriere. Nachdem sie sich live im TV vor einem großen Publikum betrunken präsentiert hatte, bestand nach Monaten voller Gerüchte kein Zweifel mehr an ihrer Alkoholabhängigkeit. Mittlerweile ist die Schauspielerin wieder trocken und blickt nun auf die harte Zeit zurück. Mit einem Geständnis schockiert die Blondine dabei besonders: Sie stand kurz vor einem multiplen Organversagen!

Das offenbart die 46-Jährige jetzt in ihrer Autobiografie Wackeljahre. Zunächst habe sie aber gar nicht verstanden, was ihr ihr damals behandelnder Arzt mit dieser Aussage eröffnet hatte. "'Jetzt hätte ich mich fast tot gesoffen', stellte ich fest. Wie leicht das ging! Das ganze Ausmaß wird mir in dem Moment nicht bewusst. Seine Aussage wird mich erst später erschrecken", schreibt die Blondine in ihrem Buch.

Den Schock nahm die Moderatorin letzten Endes aber zum Anlass, radikal an sich zu arbeiten. Heute lebt Jenny abstinent und freut sich, den Kampf gegen die Krankheit gewonnen zu haben. Mit einem Entzug hat sie es geschafft, ihr Leben wieder in die richtige Bahn zu lenken. Einer, der sich im verlockenden Alltag nach der Therapie erst noch beweisen muss, ist Ex-Radprofi Jan Ullrich (44). Auch er begab sich kürzlich in Behandlung, verließ die Klinik in Bad Brückenau – dort, wo auch Jenny ihren Entzug gemacht hatte – aber bereits nach drei Wochen.

