Ist Herzogin Meghan (37) nun wirklich schwanger? Seit ihrer Märchenhochzeit mit Prinz Harry (33) im Mai war die ehemalige Suits-Darstellerin gefühlt schon 100 mal schwanger. Bislang handelte es sich dabei allerdings nur um süße Gerüchte – bis jetzt? Denn bei ein Charity-Event in London erschien die Hollywood-Schönheit nicht nur mit ihrem Göttergatten, sondern auch mit einer kleinen, verdächtigen Wölbung. Erwarten Meghan und Harry nun also wirklich Nachwuchs?

Beim Besuch des 100 Days to Peace-Gala-Konzertes in der Central Hall Westminster in London machte die Stilikone in ihrem blauen Dress des taiwanisch-kanadischen Modedesigners Jason Wu (35) und farblich passenden Stilettos – wie immer – eine atemberaubende Figur. Durch die Raffung des Kleides wurde besonders die Körpermitte der Herzogin betont und brachte eine unübersehbare Rundung hervor. Versteckte die Schwägerin von Herzogin Kate (36) hier also tatsächlich einen kleinen Babybauch oder ist die kleine Wölbung nur dem Schnitt des Kleides zu verschulden?

Die Gala besuchten Harry und Meghan im Übrigen wie gewohnt schwer verliebt und Hand in Hand. Selbst beim Begrüßen der anderen Gäste ließen die beiden sich nicht los. Seit Beginn ihrer Beziehung tauscht das royale Paar öffentlich zärtliche Berührungen aus. Sogar vor einem Kuss schrecken die zwei nicht zurück.

Getty Images Herzogin Meghan beu der "100 Days to Peace“-Gala-Konzert in der Central Hall Westminster in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Chris Jackson/Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan beim Polo-Turnier

