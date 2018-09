Am Mittwochabend sorgte Nadine Klein (32) wohl für eines der spannendsten und emotionalsten Finale in der deutschen Kuppelshow-Geschichte. Weder die Bachelorette selbst noch die Zuschauer waren sich bis zum Schluss wirklich sicher, welchem der beiden Kandidaten sie die letzte Rose überreichen würde. Der undankbare zweite Platz ging an den schwäbischen Betriebsingenieur Daniel Lott (27) und somit der Sieg an den zurückhaltenden Publikumsliebling Alex Hindersmann (29). Zwischen diesen beiden Entscheidungen lagen allerdings – anders als im TV zu sehen – einige (!) Minuten.

Um die Spannung aufrechtzuerhalten, hatte der Sender die finale Entscheidung so geschnitten, dass Daniel und Alex immer wieder im Wechsel zu sehen waren. Natürlich konnte Nadine ihre Verkündung nicht zeitgleich machen. Nun verriet RTL, dass die gebürtige Münchnerin zwischen dem Abschied von Daniel und der letzten Rosenvergabe sogar anderthalb Stunden Zeit hatte. Minuten, für die Nadine mit Sicherheit dankbar war, schließlich setzte ihr das Herzbrechen von Daniel ziemlich zu.

Nachdem schließlich alle Tränen getrocknet waren, konnte Nadine ihrem Traummann Alex freudestrahlend ihre Wahl verkünden: "Wir stehen am Ende dieses Abenteuers, und deswegen will ich dich fragen, ob du der Anfang eines neuen Kapitels sein willst – und ob du meine letzte Rose annimmst." Wie die Antwort ausfiel, ist inzwischen bekannt: Ohne eine Sekunde zu zögern, nahm der Fitnesstrainer die Blüte an.

MG RTL D Daniel Lott und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

MG RTL D Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette" 2018

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

