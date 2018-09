Was kommt als nächstes auf die GZSZ-Fans zu? Bereits seit über neun Jahren steht Thomas Drechsel (31) für die beliebte RTL-Daily vor der Kamera. Und in dieser Zeit hat seine Rolle Tuner schon so einiges erlebt. Zuletzt sorgte das Dreiecks-Drama um den Café-Besitzer, Lilly (Iris Mareike Steen, 26) und Jule (Luise von Finckh, 24) für Herzrasen bei den Zuschauern. Promiflash hat jetzt bei Thomas nachgefragt, wie es für seinen Serien-Charakter weitergeht!

Nach seiner kriminellen Vergangenheit, die Schlägereien und Überfälle beinhaltet, einer dramatischen Herz-OP und dem Liebeswirrwarr scheint nun erneut etwas Aufregendes auf Tuner bei GZSZ zuzukommen. "Wir sind gerade in den Futures für die nächsten paar Monate und es wird einiges passieren", gab sich Thomas im Promiflash-Interview geheimnisvoll. Bei seinem Charakter werde sich einiges verändern. Viel ließ sich der Schauspieler allerdings nicht entlocken: "Es wird auf jeden Fall spannend und es wird sich einiges in eine andere Richtung entwickeln."

Was Thomas damit wohl genau meint? In der Abendserie läuft es aktuell zwischen ihm und seiner Freundin Lilly rundum perfekt. Bahnt sich hier nach dem Hin und Her der letzten Monate die nächste Liebeskrise an? Es könnte allerdings auch sein, dass Felix (Thaddäus Meilinger, 36) seine Finger mit im Spiel hat: Der Bänker ist mittlerweile Teilhaber des Vereinsheims – Tuners Laden – und mischt sich dort ordentlich ein, sehr zum Missfallen des gelernten KFZ-Mechanikers.

MG RTL D / Rolf Baumgartner Tuner (Thomas Drechsel), Lilly (Iris Mareike Steen) und Jule (Luise von Finckh)

Anzeige

www.rtl.de Thomas Drechsel als Tuner Krüger in GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Lilly (Iris Mareike Steen) und Tuner (Thomas Drechsel)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de