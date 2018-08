Führt dieses Comeback zu Stress bei GZSZ? Im November überraschte Luise von Finckh (24) mit ihrem plötzlichen Ausstieg aus der Daily. Ihre Rolle Jule packte mit gebrochenem Herzen ihre Taschen. Der Grund: Ihr Serien-Lover Tuner (Thomas Drechsel, 31) hatte sich für Lilly (Iris Mareike Steen, 26) entschieden. Doch jetzt sorgte eine überraschende Nachricht für Aufregung bei den Zuschauern: Jule und Tuner treffen nach ihrer Trennung erneut aufeinander!

Auf der offiziellen Facebook-Seite teilte der Sender ein Foto, das die Krankenschwester und den Café-Betreiber zeigt: Tuner berührt die Arme der Blondine, beide schauen sich erstaunt und fröhlich zugleich an. "Was für eine Überraschung! Luise von Finckh stand für GZSZ wieder als Jule vor der Kamera", schrieben die Verantwortlichen zu dem Szenenbild. Was genau hinter diesem Treffen steckt, ließen sie sich allerdings noch nicht entlocken. Lange scheint es aber nicht mehr zu dauern, bis die Wiedersehensfolge über die Bildschirme flimmern wird: Laut der Vorschau könnte es schon am 23. August so weit sein.

Jules baldige Rückkehr sorgte für heftige Diskussionen unter den Fans. "Die soll bloß Tuner und Lilly in Ruhe lassen" oder "Hoffentlich ist sie nur kurz wieder dabei", waren zwei der aufgebrachten User-Urteile. Andere freuten sich hingegen riesig: "Toll, die hat Schwung reingebracht damals. Die fand ich echt erfrischend" und "Ich liebe den Charakter", lauteten nur zwei der fröhlichen Kommentare. Was sagt ihr: Freut ihr euch, dass Jule wieder da ist? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Rolf Baumgartner Tuner (Thomas Drechsel), Lilly (Iris Mareike Steen) und Jule (Luise von Finckh)

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner GZSZ-Stars Luise von Finckh und Thomas Drechsel

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Tuner (Thomas Drechsel) und Jule (Luise von Finckh) bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de