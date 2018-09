Chethrin Schulze (26) hat sich in Daniel Völz (33) verguckt – das ist spätestens seit ihren offensiven Annäherungsversuchen im Promi Big Brother-Haus kein Geheimnis mehr. Die einstige Love Island-Kandidatin und selbst ernannte Flirtmaschine hatte nicht nur am Ex-Bachelor rumgegraben: Chethrin wäre augenscheinlich sogar liebend gern weitergegangen. Daniel hingegen hatte in dieser ganzen, amourösen Angelegenheit eher passiv gewirkt – dabei habe er es ebenso gewollt wie Chethrin, jedenfalls sieht sie das so!

"Wenn ich ihn genervt hätte oder er keinen Bock auf mich gehabt hätte, würde er nicht die Nacht einen Tag vorm Finale alleine mit mir im Jacuzzi verbringen", stellte die TV-Barbie im Promiflash-Interview klar und fügte hinzu: "Er wollte halt nicht küssen, aber gekuschelt haben wir ja trotzdem." Und auch die Meinung der anderen scheint Chethrin kein Stück zu interessieren: "Alles ein bisschen widersprüchlich, wie alle jetzt schreiben 'Der will gar nix' oder 'Der findet dich Scheiße'. Das ist Bullshit!", verteidigte sie ihre Romanze.

Für das beidseitige Interesse würde jedenfalls die Heimfahrt der beiden Berliner von Köln aus sprechen: Denn die bestritten Chethrin und Daniel gemeinsam. Und das sieht auch die Blondine so: "Also dann fahre ich nicht sechs Stunden mit jemandem nach Hause, dann hätte er auch auf seinen Flug warten können."

