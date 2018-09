Alexander Hindersmann (29) hat es geschafft. In der fünften Staffel von Die Bachelorette setzte sich der Fitnesstrainer gegen 19 andere Kandidaten durch und konnte das Herz von Nadine Klein (32) gewinnen. Der Blondschopf bekam die letzte Rose von der hart umworbenen Junggesellin überreicht. Doch was ging dem Schleswig-Holsteiner in der entscheidenden Situation durch den Kopf? Alex hatte sich schon ein paar Abschiedsworte überlegt.

Als der Gammelbyer der Wahlberlinerin im Finale der Kuppelshow gegenüber trat, sprach das Model von dem Ende des gemeinsamen Weges. "Das war schon so ein Moment, in dem ich schon innerlich damit abgeschlossen und mir meine Worte zurechtgelegt habe, dass ich jetzt wieder einen Abgang mache", erklärte der 29-Jährige im Promiflash-Interview. Genau aus diesem Grund sei es natürlich ein supertolles Gefühl gewesen, doch noch als Sieger des Formats herauszugehen: "Ich freue mich heute immer noch, dass sie sich für mich entschieden hat und bin immer noch so glücklich, wie in dem Moment."

Tatsächlich habe er dann erst einmal einen Augenblick gebraucht, um zu verstehen, dass sich Nadine für ihn entschieden hatte: "Das ist nun mal eine außergewöhnliche Situation. [...] Ich hatte ja nur ein Ziel: Die letzte Rose, weil sie nun mal eine tolle Frau ist! Ich bin einfach happy, dass ich sie auch bekommen habe." Trotz des großen Liebesfinals lässt es das Bachelorette-Paar erst mal ruhig angehen und spricht nicht gleich von einer Beziehung.

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, "Die Bachelorette"-Kandidat 2018

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Dreamdate auf Bonaire

Instagram / alexander_hindersmann Nadine Klein und Alex Hindersmann, "Die Bachelorette"-Paar 2018

