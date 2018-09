Lorena Raes größter Wunsch hat sich erfüllt! Um ihre Modelkarriere so richtig anzukurbeln, lebt die Deutsche seit einiger Zeit in der Fashionmetropole New York City. Offenbar eine goldrichtige Entscheidung, denn auf ihrem Social-Media-Kanal können ihre Follower beobachten, dass die Runwaybeauty zu zahlreichen Castings eingeladen wird. Jetzt hat sie einen der renommiertesten Kunden von ihrem Potenzial überzeugt: Die 24-Jährige wird bei der nächsten Victoria's Secret-Show über den Laufsteg schweben!

Bereits im vergangenen Jahr hatte sich Lorena bei dem Unterwäsche-Riesen vorgestellt. Doch damals konnte sie sich noch nicht gegen ihre zahlreichen Konkurrentinnen durchsetzen. Davon ließ sich die Diepholzerin jedoch nicht unterkriegen und ging vor wenigen Tagen noch einmal zu der Vorstellungsrunde. Und der Ehrgeiz hat sich ausgezahlt: Auf Instagram verkündet das Mannequin nun, dass es den Job tatsächlich bekommen hat. "Ich grinse immer noch von einem Ohr zum anderen. Ich habe gerade erfahren, dass ich in diesem Jahr bei der Victoria's Secret-Show dabei sein werde. Ich bin total aus dem Häuschen und muss mich alle fünf Minuten kneifen", kann sie ihr Glück noch immer nicht fassen.

Lorena sorgte in den vergangenen Monaten nicht nur mit ihrer makellosen Optik für Schlagzeilen. Im Sommer 2017 wurde ihr auch eine Liaison mit keinem Geringeren als Leonardo DiCaprio (43) nachgesagt. Weder das Model noch der Hollywood-Star haben die Beziehung aber je bestätigt oder dementiert.

Instagram / lorena Lorena Rae, Model

Instagram / lorena Lorena Rae

Instagram / lorena Lorena Rae in Spanien

