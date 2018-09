Lange kann es nicht mehr dauern! Im Oktober soll das erste gemeinsame Kind von Pippa Middleton (35) und ihrem Ehemann James Matthews (43) zur Welt kommen. Die kleine Schwester von Herzogin Kate (36) hatte den Hedgefund-Manager im Mai 2017 geheiratet. Nun macht das Baby ihr Glück perfekt. Als gelernte Eventmanagerin überlasst die werdende Mutter natürlich nichts dem Zufall. Kein Wunder, dass die Schwangere vom Nestbautrieb gepackt wurde!

Im Londoner Nobelstadtteil Chelsea hat Pippas schwerreicher Gatte schon im Jahr 2014 ein Haus gekauft. Das wurde in den vergangenen Jahren umfangreich renoviert, wie Daily Mail berichtete. Nun war es so weit: Nur wenige Wochen vor der Geburt seines Sprosses konnte das Paar in sein neues Heim ziehen. Vor wenigen Tagen wurde die 34-Jährige dabei gesichtet, wie sie die Möbelpacker eines Umzugsunternehmens dirigierte. Auf den Paparazzi-Bildern sieht die Baldmama zwar ein wenig gestresst, aber dennoch gut gelaunt aus. In einer engen Jeans und einer weiten Umstandsbluse sah Pippa superstylisch aus.

Lässig schwirrte die brünette Beauty zwischen Haus und Umzugswagen hin und her und sorgte für einen reibungslosen Ablauf. Fast ein Jahr lang lebten Pippa und James in einer Mietwohnung, während Neuerungen an dem 18-Millionen-Euro-Stadthaus vorgenommen wurden. Auch ein Babyzimmer soll im Zuge der Renovierung eingerichtet worden sein. Die Geburt kann also kommen.

WENN.com Pippa Middleton mit Babybauch

Dominic Lipinski - WPA Pool/Getty Images James Matthews und Pippa Middleton auf Prinz Louis' Taufe

Clive Brunskill / Staff Pippa Middleton und Herzogin Kate

