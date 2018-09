Niklas Schröder (29) plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Erst im Juni hatte der Ex-Bachelorette-Kandidat die Liebe zu seiner neuen Freundin Jessica Neufeld (24) öffentlich gemacht. Zwischen den ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmern könnte es wohl nicht besser laufen – und das in jeglicher Hinsicht! Im Promiflash-Interview verriet Nik jetzt: Er ist mit dem Matratzensport vollkommen zufrieden. "Ich sage immer so: Das Sexuelle gehört tatsächlich zu einer Beziehung dazu. Und man kauft ja nicht die Katze im Sack – also checkt man das natürlich vorher ab. Und ich glaube, wir würden hier beide nicht sitzen, wenn das nicht gut funktionieren würde", erklärte er. Dafür gab es dann auch einen High five von seiner Jessi.

