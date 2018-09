Wagen sie jetzt direkt den nächsten Schritt? Am Mittwochabend wurde endlich das Rätsel gelöst, wer das Herz von Rosenlady Nadine Klein (32) erobern konnte: Alexander Hindersmann durfte sich über die letzte Blume freuen und ist somit der neue Mann an der Seite der Bachelorette! Voller Zuversicht schauen die beiden nun in ihre gemeinsame Zukunft als Pärchen. Planen sie schon das erste gemeinsame Liebesnest?

Aktuell trennen Nadine und ihr Auserwählter über 380 Kilometer – die TV-Beauty lebt in Berlin, Alex in einem Dorf in Schleswig-Holstein. Wollen die Turteltauben das bald ändern? "Es wird erstmal auf eine Fernbeziehung hinauslaufen. Dass man, wenn es funktioniert, auch irgendwann zusammenzieht, ist klar", erklärte der Bachelorette-Gewinner in einem Livestream auf der offiziellen RTL-Facebookseite. Statt Nestbau freut sich Alex erstmal auf etwas anderes: "Das Alltägliche. In Griechenland waren wir Kandidaten immer darauf angewiesen, wann sie uns zum Date holt." Nadine und er seien auf einem guten Weg – da könne man positiv in die Zukunft blicken.

Der Hottie könne "das Normale" – ins Kino oder Essen gehen – kaum erwarten. Das Versteckspiel nach den Dreharbeiten zerrte ordentlich an den Nerven der beiden: Lügen und Ausreden standen bei Nadine und Alex auf der Tagesordnung! "Ein Teil der Familie hat es tatsächlich im Fernsehen erfahren. Ich habe es bis jetzt für mich behalten", erzählte die 32-Jährige.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Nadine Klein bei ihrem Bachelorette-Dreamdate auf Bonaire

