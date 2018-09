So langsam neigt sich der Sommer dem Ende zu, doch davon will Ana Ivanovic (30) überhaupt nichts wissen, die warme Jahreszeit wird kurzerhand am Strand verlängert. Im Netz postete die ehemalige Tennisspielerin einen Schnappschuss aus ihrem Urlaub – mit einem Getränk in der Hand strahlt die gebürtige Serbin in die Kamera. Dabei fällt auf: Ihr Body ist der Wahnsinn. Und das ist insofern kaum zu glauben, als dass die Frau von Bastian Schweinsteiger (34) erst vor sechs Monaten ein Kind zur Welt gebracht hat. Von überschüssigen Baby-Pfunden fehlt jede Spur!

Schon vor zwei Monaten zeigte Ana ihre schmale Taille auf ihren Social-Media-Profilen – doch diese schlanken Hüften stellt sie mit ihrem aktuellen Foto ziemlich in den Schatten. "Ich kann nicht fassen, dass der Sommer schon wieder fast vorüber ist", betitelte die 30-Jährige ihr Bikini-Bild auf Instagram. Doch der Sommer ist für die Community eher weniger von Interesse. Mit Kommentaren wie "Du siehst einfach großartig aus" und "Ich kann nicht fassen, wie fit du so kurz nach der Geburt bist" überschütteten die Fans die Beauty mit Komplimenten.

Und auch für Papa Bastian scheint die Halbjahres-Marke seines Vaterdaseins etwas ganz Besonderes zu sein. Kürzlich sprach der Profi-Fußballer zum ersten Mal offen über sein Leben mit dem kleinen Schweini: "Wir schlafen mal weniger, haben volle Windeln zu wechseln, aber die Geburt des Kindes ist das Schönste, was einem passieren kann!"

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger, Ana Ivanovic und ihr Sohn

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic am Strand

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger mit seinem Sohn

