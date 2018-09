Deutschlands wohl beliebtester Star-Designer hat Ja gesagt! Seit mehr als 30 Jahren sind Guido Maria Kretschmer (53) und seinen Partner Frank Mutters ein Liebespaar. Im März 2012 haben die beiden in Berlin standesamtlich geheiratet – und seit wenigen Minuten sind der Shopping Queen-Gastgeber und seine große Liebe nun auch kirchlich getraut. Wo die Zeremonie stattfand und welche deutschen Promis dem Jawort beiwohnen durften, ist ebenfalls bekannt.

Laut der Sylter Rundschau fand die Trauung am heutigen Samstag auf der Nordseeinsel Keitum in der Kirche St. Severin statt. Die beiden haben sich für Sylt als Hochzeitsort entschieden, da es sich bei Nordfriesland um die Heimat von Frank handele. Geheiratet wurde im Übrigen ganz ohne Trauzeugen. "Es haben sich so viele beworben, das ging mir auf die Nerven, sodass ich dachte: Jetzt reicht's aber wirklich! Frank und ich machen das jetzt alleine und nehmen alle. In der Kirche kann jeder etwas sagen", erklärte der TV-Liebling schon im Vorfeld.

Unter den Gästen befanden sich auch zahlreiche Prominente. Neben Guidos langjähriger Freundin und Unterwäsche-Designerin Sylvie Meis (40) und Die Grünen-Politikerin Claudia Roth (63) waren auch zahlreiche deutsche Moderatorinnen eingeladen: So durften die RTL-Stars Katja Burkard (53) und Frauke Ludowig (54), Promi Big Brother-Moderatorin Marlene Lufen (47) und "Bristant"-Presenterin Mareile Höppner (41) den romantischen Tag hautnah miterleben.

John Phillips / Getty Images Guido Maria Kretschmer bei der Berlin Fashion Week 2018

AEDT/WENN.com Guido Maria Kretschmer und Frank Mutters auf der Mercedes Benz Fashion Week in Berlin

AEDT / WENN.com Sylvie Meis beim Rosenball 2018

