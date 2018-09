Auf internationaler Ebene hat sie bereits eine gigantische Fanbase – und auch in Deutschland ist Lorena Rae inzwischen ein angesagtes Model. Die 24-Jährige konnte schon so manchen bekannten Designer von sich überzeugen. Ab Winter dürfte ihr Erfolg nun allerdings kaum noch zu bremsen sein: Wie die Brünette erst kürzlich berichtete, wird sie schon in wenigen Monaten auf dem begehrten Catwalk von Victoria's Secret zu sehen sein. Diese News beeindruckten nicht nur ihre Normalo-Follower!

Unter dem Instagram-Post, in dem Lorena die frohe Botschaft verkündete, kriegen sich selbst die Stars und Sternchen nicht mehr ein. Neben ihrer zukünftigen Kollegin Jasmine Tookes (27) gratulieren auch Sarah Harrison (27), Elena Carrière (22), Sami Slimani (28), Novalanalove, Maren Wolf (26) und viele mehr. Stefanie Giesingers (22) Kommentar in Großbuchstaben ist optisch aber durch nichts zu übertrumpfen: "Du wirst es rocken! Ich bin so stolz auf dich", lässt die Germany's next Topmodel-Gewinnerin von 2014 Lorena wissen. Schließlich schwärmt auch Steffi bereits seit Jahren von der Fashionshow des Lingerie-Hauses, bekam in diesem Jahr allerdings eine Absage.

Am großen Tag der Modenschau dürften vor allem den männlichen Promis die Kinnladen herunterfallen. Besonders interessant: Vor einem Jahr wurde Lorena ein Techtelmechtel mit Leonardo DiCaprio (43) nachgesagt – und der ist bekanntlich ein Stammgast des freizügigen Events. Ob es da wohl zu einem Wiedersehen mit Camila Morrones Freund kommen wird?

Dimitrios Kambouris / Staff / Getty Images Jasmine Tookes bei der Fashion Show von Victoria's Secret

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger, August 2018

ROBIN UTRECHT/AFP/Getty Images Leonardo DiCaprio, Schauspieler

