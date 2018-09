Jetzt wird es im Beef zwischen Drake (31) und Kanye West (41) ja noch ein wenig interessanter! Seit einer Weile geht es zwischen den Rappern ganz schön heftig her: Mit Disstracks aus ihren eigenen Labels schossen der "Stronger"-Interpret und der ehemalige "Degrassi"-Darsteller aufeinander ein. Jetzt kommt eine mögliche Theorie für den Auslöser des Streits ans Licht – und in die ist keine Geringere als Kanyes Gattin Kim Kardashian (37) verwickelt!

Es wird spekuliert, dass Drake und Kim eine Affäre gehabt haben sollen. Wie die aufgelösten Fans auf diese Vermutung kommen? Ganz einfach: In mehreren Hits, darunter "evidence", benutzt Drake den Namen "Kiki", was wiederum Kims Spitzname ist. Seine gesamten Anspielungen fasste ein User auf Twitter unter dem Beitrag "Drake deutet seit Monaten an, dass er mit Kim geschlafen, wir haben nur nicht richtig hingehört: ein Thread" zusammen – und dieser wurde über 74 Tausend Mal retweetet.

Die gehypten Spekulationen drangen sogar bis zur vermeintlichen Bettgenossin Kimberly hervor. Ihre kurze und knappe Antwort auf diese Frage: "Das ist niemals passiert. Ende der Geschichte", beteuert sie auf Instagram. Glaubt ihr, dass was an den Gerüchten dran ist?

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

MEGA Kim Kardashian und Kanye West in South Beach, Miami

Getty Images Kim Kardashian

