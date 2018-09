Vor wenigen Tagen startete die Fashion Week in New York. Vom 6. bis 14. September präsentieren Designer ihre neuen Kollektionen, It-Girls nehmen in der Front Row Platz und Topmodels erobern die Runways. Kein Wunder also, dass auch Victoria's Secret-Engel Bella Hadid (21) die Modemetropole unsicher macht. Mit ihrem Look bei der Harper's Bazaar-Party verdrehte die Liebste von The Weeknd (28) nun allen den Kopf: So freizügig hat man die Kalifornierin lange nicht mehr gesehen!

Dass Bella eine echte Traumfigur hat, ist kein Geheimnis. Nicht umsonst zählt sie zu den erfolgreichsten und bekanntesten Models der Welt. Doch wie traumhaft ihr Körper tatsächlich ist, stellte die brünette Schönheit nun erneut unter Beweis. In einem hautengen, cremefarbenen und halbtransparenten Body stahl sie ihrer älteren Schwester Gigi Hadid (23) und ihrer besten Freundin Kendall Jenner (22) beim Harper's Bazaar-Event definitiv die Show. Allein mit dem Mega-Dekolléte der 21-Jährigen konnte einfach niemand mithalten!

Doch auch Kendall und Gigi mussten sich an dem Abend nicht verstecken: Die zwei erschienen beide in eleganten Roben ganz in Schwarz. Während die Freundin von Zayn Malik (25) durch ihre Kombination aus Kleid und Schnürstiefel ziemlich lässig über den Red Carpet schwebte, entschied sich Kendall allerdings für eine moderne Variante mit weiter Hose.

Splash News Bella Hadid im September 2018 bei der New York Fashion Week

Splash News Gigi Hadid bei der Harpers Bazaar ICONS-Party in New York

Splash News Kendall Jenner bei ihrer Ankunft beim Harper's Bazaar-Event in New York City

