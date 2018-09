Besondere Familienauszeit für Alicia Keys (37)! Mit ihrem Ehemann Swizz Beatz (39) gründete die Soul-Sängerin vor sieben Jahren mit ihrem ersten Spross Egypt Dean (7) ihre kleine Familie. Vier Jahre später erblickte mit Genesis Ali Dean (3) ihr zweiter Sohn das Licht der Welt. Nach längerer Family-Abstinenz von Social Media schickte die "New York"-Interpretin nun endlich wieder Online-Grüße in die Welt, und das aus dem Urlaub mit ihren Liebsten im nördlichen Afrika. So weit, so gut. Doch auf dem Trip war auch die Ex ihres Mannes mit dabei. Damit schien die Beauty allerdings überhaupt kein Problem zu haben.

Swizz Beatz wollte den einmaligen Trip nach Ägypten nicht nur mit seiner Angebeteten Alicia Keys und den zwei gemeinsamen Kids verbringen – sondern auch mit dem übrigen Nachwuchs aus drei früheren Beziehungen. Und das Patchwork-Glück schien gut zu funktionieren: Der stolze Papa teilte vor einigen Tagen auf Instagram ein fröhliches Pic mit seiner Rasselbande, inklusive den älteren Kindern Kasseem Dean Jr., Nicole Dean und Prince Nasir Dean. Und offenbar begleitete Swizz' Ex-Frau Mashonda ihren Sohn Kasseem – denn auch die R'n'B-Größe postete verträumte Social-Media-Pics im Netz.

So niedlich die Bilder der Rapperschar waren, so romantisch waren auch die Turtelpics von Swizz und seiner Alicia! Das Liebespaar posierte in coolen Posen vor den Pyramiden oder der Sphinx und tauschte in der Wüste heiße Küsse aus.

