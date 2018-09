Myleene Klass (40)' Tochter schwebte in Lebensgefahr! Gemeinsam mit ihrem damaligen Mann, Rugbyspieler Graham Quinn, hat die Moderatorin zwei Kinder bekommen – Ava und Hero. Doch schon kurz nach der Geburt ihres zweiten Sprosses ließen sich die beiden 2013 scheiden. Seitdem verbringen die Mädchen die meiste Zeit mit ihrer Mutter. Als die drei nun einen gemeinsamen Familientrip nach Kroatien unternahmen, passierte ein furchtbarer Unfall: Myleene musste Ava im Urlaub vor dem Ersticken retten!

Das Model teilte ihre Schreckensgeschichte jetzt mit ihren Followern via Twitter. "Meine Tochter wäre während des Urlaubs beinahe erstickt und ich wusste nur, was zu tun ist, weil ich einen Erste-Hilfe-Kurs belegt habe", schilderte Myleene den Vorfall. Sie hofft, mit ihrem eigenen Erlebnis auch andere wach rütteln zu können: "Bitte, liebe Eltern, wappnet euch und bildet euch fort. Es ist so schnell passiert." Ava habe zum Glück keine Schäden davongetragen. "Fünf Minuten später war es, als sei überhaupt nichts passiert", so die 40-Jährige.

Myleene erlebte vor einiger Zeit bereits eine ganz ähnliche Situation – nur passierte es damals ihrer jüngeren Tochter: Hero bekam im Jahr 2012 für einen Moment keine Luft mehr, nachdem sie ein kleines Plastikteil verschluckt hatte! Hättet ihr gedacht, dass solche Unfälle so oft passieren können? Stimmt ab!

MEGA Myleene Klass mit ihren Töchtern Ava (links) und Hero (rechts), 2018

JOR/Capital Pictures / MEGA Moderatorin Myleene Klass in London, 2018

MEGA Myleene Klass mit ihrer Tochter Hero, Mai 2018

