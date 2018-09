Sein vierbeiniger Freund hat ein neues Zuhause gefunden! Rund vier Monate ist es her, dass Star-DJ Avicii im Alter von nur 28 Jahren plötzlich verstorben ist. Die enorme körperliche und psychische Belastung hatten Tim Bergling, wie Avicii mit bürgerlichem Namen hieß, bereits im Jahr 2016 dazu bewegt, seine Live-Karriere an den Nagel zu hängen. Damals hatte er den Entschluss gefasst, sein Leben fortan gesünder leben zu wollen – und schaffte sich dazu einen treuen Wegbegleiter an: seinen Hund Liam. In Italien hat der Vierbeiner jetzt ein neues Zuhause bei einem alten Freund des Schweden gefunden.

Nicht nur auf Aviciis Instagram-Profil wurde deutlich, wie wichtig der Mischling für den Künstler war. Auch in der Dokumentation "Avicii: True Stories" zeigt sich, wie tief die Bindung zwischen Liam und Tim war. Mehrere Monate nach Aviciis Ableben hat sein haariger Freund jetzt einen neuen Besitzer gefunden: Hundetrainer Filippo, den er und sein ehemaliges Herrchen Avicii bereits vor einiger Zeit in Italien kennengelernt hatten. Damals soll der Musikmacher laut t-online.de mit Freunden in der Toskana Urlaub gemacht haben, als Liam plötzlich ein aggressives Verhalten gezeigt habe. Durch Filippos Hilfe konnte das Problem mit dem damals zehnmonatigen Welpen aber gelöst werden. Zwischen den Männern entwickelte sich daraufhin eine enge Freundschaft.

"Ich habe neun Monate mit ihm in seinem Haus in Los Angeles gewohnt und ein paar Monate in Schweden. Für mich fühlte es sich so an, als hätte ich eine neue Familie gewonnen", betonte der Trainer im Interview. Für ihn war es daher keine Frage, sich nach Aviciis Tod um seinen Hund zu kümmern. Allerdings stellte sich diese Aufgabe zu Beginn schwieriger dar als gedacht: Der Hund soll wegen des Tods seines Herrchens extrem verstört gewesen sein. Mittlerweile verstehen sich Filippo und Liam jedoch super.

Instagram/avicii Avicii und Filippo mit Hund Liam

Anzeige

Instagram/avicii Avicii, Star-DJ mit seinem Hund

Anzeige

Instagram/avicii Liam, Hund von Avicii

Anzeige

Glaubt ihr, Avicii wäre glücklich über das neue Zuhause seines Hundes? Ganz bestimmt. Ich weiß es nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de