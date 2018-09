Mit dieser Offenbarung hätte wohl niemand gerechnet! Während ihrer Promi Big Brother-Zeit schien Chethrin Schulze (26) komplett in Ex-Rosenkavalier Daniel Völz (33) verschossen zu sein. Vor laufenden Reality-Kameras flirteten die beiden, was das Zeug hält und wollten für die Zeit nach der Show mal gucken, was die Zukunft so bringt. Jetzt gesteht Chethrin allerdings, dass sie immer noch Gefühle für ihren Ex-Verlobten hat!

Gestern war die Ex-Love Island-Kandidatin zu einer Hochzeit eingeladen – und wie viele Single-Frauen wurde auch Chethrin dem Anlass entsprechend ein bisschen emotional. In einer Instagram-Story, die sie wenig später wieder löschte, enthüllte die quirlige Blondine, was ihrem dauerhaften Liebesglück in Wirklichkeit im Weg steht: "Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich das preisgebe oder nicht. Der Grund, warum ich noch in keiner neuen Beziehung bin und mich auf nichts einlassen kann, ist der, dass ich immer noch an meinem Ex-Verlobten hänge und einfach nicht darüber hinweg bin und ihn halt immer noch liebe."

Schon vor einigen Monaten plauderte Chethrin gegenüber Promiflash aus, dass sie tatsächlich bereits mit jemandem vor den Traualtar treten wollte. Ein Post deutete außerdem kürzlich darauf hin, dass das wohl noch vor ihrer Zeit bei Curvy Supermodel war – dort war sie 2016 zu sehen. Hoffentlich findet Chethrins Langzeit-Herzschmerz bald ein Ende!

Instagram / daniel_voelz Daniel Völz und Chethrin Schulze

chethrin_official / Instagram Chethrin Schulze auf einer Hochzeit, September 2018

Instagram / chethrin_official Chethrin Schulze, Model

