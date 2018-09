Guido Maria Kretschmers (53) Hochzeit wurde zu einem wahren Fashion-Event! Der beliebte Designer gab seinem Partner Frank Mutters nach mehr als 30 Jahren Beziehung am Samstag das Jawort. Auf der Nordseeinsel Keitum hielten sie die romantische Trauung ab. Zu ihrem großen Tag haben die Turteltauben auch etliche deutsche Promis eingeladen – und einige der geladenen Gäste sorgten mit ihren schicken Kleidern für ordentlich Aufsehen!

Besonders die zahlreichen Moderatorinnen stachen mit ihren besonderen Looks aus der Masse hervor: Das Supertalent-Jurorin Sylvie Meis (40) überzeugte in einem sexy roten Cut-out-Dress. Die Mutter eines Sohnes legte im Verlauf des Tages allerdings noch einen drauf: Sie wechselte ihr Outfit und strahlte danach in einer kakifarbenen Kreation. "Brisant"-Presenterin Mareile Höppner (41) setzte auf ein eng anliegendes Kleid in Hellrosa mit einem frechen Off-Shoulder-Schnitt. RTL-Ikone Frauke Ludowig (54) zeigte sich in einem stilvollen und hochgeschlossenen blauen Cocktailkleid, welches sie mit einem auffälligen roten Mantel kombinierte. Promi Big Brother-Moderatorin Marlene Lufen (47) setzte derweil auf einen lockeren Look: Sie trug ein weit geschnittenes Blümchen-Gewand – ebenso wie "Punkt 12"-Star Katja Burkard (53), die auffällige High Heels zu ihrer Robe kombinierte.

Ein echter Hingucker war aber auch Schauspielerin Palina Rojinski (33). Das coole Model schmiss sich in ein besonders aufwendiges Dress: ein giftgrünes Abendkleid mit unzähligen Rüschen. Dazu kombinierte sie Boots und einen großen schwarzen Hut.

Clemens Bilan/Getty Images Frank Mutters und Guido Maria Kretschmer beim Rosenball in Berlin

Instagram / katja_burkard_official Katja Burkard, Moderatorin

Instagram / palinski Palina Rojinski, Moderatorin

