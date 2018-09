Dieses Mama-Tochter-Duo wickelt die Social-Media-Gemeinde komplett um den Finger! Seit wenigen Wochen ist Elena Miras (26) stolze Mama und hält seitdem ihre Communty mit süßen Clips und Pics auf dem Laufenden. Das Töchterchen sorgt im Leben der Ex-Love Island-Kandidatin für mächtig Wirbel – doch natürlich ist sie auch ihr ganzer Stolz. Wie happy die Maus Elena macht, zeigt sie nun mit einem zuckersüßen Schnappschuss.

Ein Blick sagt wohl mehr als tausend Worte – und das trifft bei diesem Post definitiv zu. Liebevoll hält die 26-Jährige ihren größten Schatz in den Armen und strahlt sie ganz verliebt an. "Mein Leben", schreibt sie zu dem Bild auf Instagram, das die User nur so dahin schmelzen lässt. "Wie süß ihr beide seid", "Einfach nur Zucker" und "Ich finde euch beide wirklich niedlich", schmachten die Fans drauf los. Während viele wissen wollen, ob man die Prinzessin auch mal von vorne sehen wird, sind andere wiederum geplättet, wie Elena nur wenige Wochen nach der Geburt wieder so top in Form sein kann.

Tatsächlich ist etwa einen Monat nach der Entbindung nichts mehr von überschüssigen Babypfunden zu sehen. Schaut man sich den Bauch der frischgebackenen Mama an, vergisst man glatt, dass sie vor gar nicht langer Zeit noch schwanger gewesen ist.

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen in Zürich

Instagram / elena_miras Elena Miras mit Tochter Aylen

Instagram / elena_miras Elena Miras zwei Wochen nach der Geburt

