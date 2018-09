Elena Miras (26) schwebt im totalen Mamaglück. Vor mehr als einem Monat kam die Tochter der einstigen Love Island-Kandidatin auf die Welt. Seitdem ist die kleine Aylen der ganze Stolz der Schweizerin. Zwar ist die Beauty in ihrer neuen Rolle als Mama überglücklich, aber auch im Fitnessstudio scheint sie sich mächtig ins Zeug zu legen. Elena präsentierte jetzt stolz ihren schlanken After-Baby-Body!

In ihrer Instagram-Story teilte die Schweizerin nun ein Selfie von sich vor ihrem Badezimmerspiegel. "Heute ist es genau einen Monat und einen Tag her", schrieb das Reality-TV-Sternchen auf den Schnappschuss. Mit diesem Posting erinnerte sie ihre Follower nicht nur an den wundervollen Tag, an dem ihr Wonneproppen das Licht der Welt erblickte, sondern zeigte zeitgleich ihren ziemlich flachen Bauch. Ob das wohl das Ergebnis von strikter Diät und harter Disziplin ist?

So froh Elena über ihre Figur zu sein scheint, so sehr ärgert sich die junge Mutter über die vielen Gerüchte über sie und ihren Partner Mike Heiter. Von dem Kuppelshow-Teilnehmer trennte sie sich während der Schwangerschaft für wenige Tage. Die jetzigen Krisen-Vorwürfe sollen allerdings völlig aus der Luft gegriffen sein.

Instagram / elena_miras Elena Miras' After-Baby-Body

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen

Instagram / mikeheiter13 Elena Miras und Mike Heiter

