Trifft sie der Show-Fluch? Im Bachelorette-Finale musste Nadine Klein (32) eine ziemlich schwere Entscheidung treffen, nur einem der beiden verbliebenen Kandidaten konnte sie die allerletzte Rose geben. Ihre Wahl fiel auf Alexander Hindersmann (30) – und mit ihm schwelgt die Rosenlady auch nach dem Ende der Sendung noch im Liebesglück. Doch hat ihre Beziehung im wahren Leben Bestand? Jetzt hat der Zweitplatzierte Daniel Lott eine ehrliche Prognose dazu abgegeben!

Im Bunte.de-Interview wagte der 27-Jährige einen Blick in die Zukunft von Nadine und Alexander. "Erst einmal gilt es, sich im Alltag zu beweisen. Das ist nochmal was ganz anderes, als wenn man lauter Dreamdates hat", sagte er. Er wünsche den beiden, dass das klappt und ist sich sicher, dass man in der kurzen Zeit der Show echte Gefühle entwickeln kann. "Aber Liebe ist natürlich ein großer Begriff und nach ein paar Wochen von Liebe zu sprechen, ist vielleicht etwas hochgegriffen", so Daniel weiter.

Nadines Abfuhr macht dem Schwaben noch immer zu schaffen, hatte er doch auf einen anderen Verlauf der Sendung gehofft. Daniel beschreibt sich selbst als vielseitigen, abenteuerlustigen Menschen, mit dem man sowohl über intellektuelle wie über banale Themen sprechen könne. Daher sei er davon überzeugt gewesen, gut mit Nadine zu harmonieren. "Ich habe gedacht, dass eher so ein Typ Mann zu Nadine passt, so wie ich sie kennengelernt habe. Deshalb denke ich, dass sie die falsche Entscheidung getroffen hat", machte der Reality-Darsteller seine Position deutlich.

MG RTL D Nadine Klein und Alexander Hindersmann in der dritten Folge "Die Bachelorette"

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Bachelorette Nadine Klein und Finalist Daniel Lott bei ihrem Dreamdate

Anzeige

Instagram / daniel_lott_ Daniel Lott in Thailand

Anzeige

An Nadines Stelle: Wem hättet ihr die letzte Rose gegeben? Ganz klar Alexander! Ich hätte eher Daniel genommen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de