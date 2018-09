Was ist der wahre Grund für Alexander Hindersmanns (30) Teilnahme bei Die Bachelorette? Der smarte Fitnesstrainer aus Schleswig-Holstein hat es geschafft: Er konnte das Herz von Rosenkavalierin Nadine Klein (32) erobern – und nur das war sein Ziel. Denn in zahlreichen Interviews betonte Alex, dass er wegen der Frau und nicht wegen der medialen Aufmerksamkeit an der Kuppelshow teilnahm. Aussagen, die nicht der Wahrheit entsprechen – das behauptete jetzt zumindest ein Insider gegenüber Promiflash.

Zwar bezweifle die Quelle nicht, dass Alex echte Gefühle für Nadine hege, allerdings bekomme seine Authentizität Risse. Der Grund: "Keiner der ganzen Jungs ist da nur reingegangen, um die große Liebe zu finden. Das ist die größte Lüge, die in Form dieses Formats existiert." Dass der 30-Jährige allerdings vehement Gegenteiliges behauptet, mache ihn mehr als unglaubwürdig. "Das Schlimme ist eigentlich, dass Alex dazu nicht stehen kann. Es ist ja nichts dabei. Am Ende verarscht er damit seine Community."

Doch es gibt auch Dinge, die gegen diese Theorie und für Alex' Version sprechen. Zum Beispiel macht der Hobby-Koch aktuell keine Anstalten, eine Person des öffentlichen Lebens zu werden. Seit dem Pressetag am vergangenen Donnerstag hat das Nordlicht weder Interviews gegeben noch Events besucht – im Gegenteil: Bei Nadines erstem öffentlichen Auftritt in Berlin war er nicht dabei. Auch zu seinem Social-Media-Followerzuwachs bezog Alex im RTL-Interview Stellung: "Was sich da bei Instagram entwickelt hat, damit hätte ich niemals gerechnet."

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein im Finale von "Die Bachelorette"

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann, deutscher Reality-TV-Kandidat

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann im Fitnessstudio

