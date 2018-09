Sie fühlt sich schon richtig wohl! Vor wenigen Monaten überraschte YouTube-Berühmtheit Bibi Heinicke (25) ihre Fans mit putzigen Baby-News. Sie und ihr Verlobter Julian Claßen (25) erwarten ihren ersten Sohn. Neben der größer werdenden Familie hat sich das Dream-Couple mittlerweile auch räumlich vergrößert und ist in sein neues Familiennest gezogen. Bibi postete jetzt zum ersten Mal ganz stolz aus ihren neuen vier Wänden!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die Bald-Mami diesmal kein Schwanger-Update, sondern den neusten Stand aus ihrem Eigenheim. Mit einem riesigen Blumenstrauß posierte die blondierte Beauty in einem noch ziemlich kahlen Raum. "Das erste Bild und die ersten Blumen im neuen Haus. Wir fühlen uns nach wenigen Tagen schon so wohl hier", betitelte die Vloggerin ihren Post. Zwar sei noch 80 Prozent des Hauses leer, aber das wichtigste sei schon eingerichtet: "Hauptsache, das Babyzimmer steht."

Bereits vor wenigen Tagen gab Bibis Schatz ein erstes Update aus dem neuen Heim. "So, das war die vierte Nacht in unserem neuen Zuhause und es ist so schön! Kennt ihr das, wenn irgendwas neu ist oder wenn ihr gerade umgezogen seid und es liegt noch nichts herum, dann ist noch nichts unordentlich?", fragte Julian seine Follower in seiner Insta-Story.

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Bibi Heinicke, Webstars

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Heinicke

YouTube / BibisBeautyPalace Julian Claßen und Bibi Heinicke in ihren vier Wänden

